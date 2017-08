DRAM: Die Preise ziehen wieder spürbar an

Nachdem die Hersteller von DRAM-Chips ihre Produktion in der zweiten Jahreshälfte 2016 gedrosselt hatten, kam es am Spot-Markt in Taiwan zu einem sprunghaften Anstieg der Kurse. Dieser dauerte bis Anfang Februar 2017 an, danach kam es bis Juni zu einer Seitwärtsbewegung, doch seitdem sind die Preise wieder deutlich angezogen.

Für den Speichertyp DDR4-2133 8Gb 1Gx8 musste man heute im Schnitt 7,336 US-Dollar auf den Tisch legen. Das sind 11,85 Prozent mehr als Anfang Juli sowie ein Aufschlag von 28,07 Prozent verglichen mit dem Kurs Anfang Januar. Seit Oktober 2016 haben sich diese Chips sogar um schmerzhafte 69,62 Prozent verteuert.

Die halbe Speicherkapazität, also DDR4-2133 4Gb 512Mx8, kostet momentan 3,545 US-Dollar. Binnen Monatsfrist ist diese Variante um 7,91 Prozent teurer geworden. Der Vergleich mit Januar offenbart einen Preisanstieg um 25,18 Prozent und wenn wir Oktober 2016 als Ausgangspunkt nehmen, sind es sogar 63,59 Prozent.

Für die gleiche Größe, aber in Form von DDR3-1600 4Gb 512Mx8, werden aktuell 3,260 US-Dollar gezahlt. Mit 6,54 Prozent sehen wir hier die geringste Verteuerung binnen Monatsfrist. Seit Januar sind die Kurse für diesen Speichertyp nur um 16,72 Prozent geklettert, die Teuerungsrate seit Oktober 2016 beläuft sich auf 57,03 Prozent.

Bleibt noch die Frage nach dem Wechselkurs, denn Arbeitsspeicher wird in US-Dollar gehandelt: Dank Donald Trumps "großartiger" Wirtschaftspolitik war ein Euro gestern 1,1837 US-Dollar wert und notierte damit um 4,31 Prozent höher als Anfang Juli. Seit Jahresbeginn ist der Euro im Vergleich zum US-Dollar um 12,51 Prozent gestiegen.

Bezüglich der genannten Preise bitten wir zu beachten, dass hier von einzelnen Chips und keinesfalls von bestückten Modulen die Rede ist. Da diese Chips zunächst verarbeitet und danach verschifft werden, vergehen normalerweise einige Wochen, bevor sich Preisänderungen auch hierzulande bemerkbar machen.