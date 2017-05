AMD: Neue Grafiktreiber für Spieler und Profis

Für Spieler hat AMD den stabilen Grafiktreiber Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.4.4 veröffentlicht, zudem gibt es einen optionalen Treiber (= Beta) mit der Versionsnummer 17.5.1. Profis finden mit der AMD Radeon Pro Software Enterprise 17.Q2 auch einen frischen Treiber für ihre Workstation-Karten.

Kommen wir zunächst zu den Grafiktreibern für die Konsumentenmodelle: AMD führt seine Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.4.4 nicht nur als stabilen Treiber, sondern unterstützt mit diesem auch zahlreiche APUs. Ausgenommen sind die Baureihen Beema und Mullins sowie das Betriebssystem Windows 8.1. Diskrete GPUs werden ab der Baureihe Radeon HD 7700 (Desktop) bzw. Radeon HD 7700M (Mobil) unter Windows 7, 8.1 und 10 unterstützt. Der optionale Treiber mit der Versionsnummer 17.5.1 ist auf die zuvor genannten GPUs beschränkt, er kann nicht in Verbindung mit APUs genutzt werden.

Crimson ReLive Edition 17.4.4 (stabil): Die Neuerungen

Mit der Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.4.4 soll das Spiel "Warhammer 40,000: Dawn of War III" um bis zu sieben Prozent schneller laufen, die Vergleichswerte hierzu liefern eine Radeon RX 580 8GB und die Treiberversion 17.4.3. AMD hat Darstellungsfehler bei der HDMI-Skalierung behoben und fehlerhafte Beschreibungen sowie nicht verfügbare Funktionen aus den Radeon Einstellungen entfernt. Nach der Treiber-Installation wird nun auch auf Systemen mit XConnect-Technologie ein Neustart verlangt. "Battlefield 1" (DirectX 11) soll im Multi-GPU-Betrieb an 4k-Bildschirmen nicht mehr stottern und bei "Mass Effect: Andromeda" sollen die HDR-Farben wieder stimmen. Dies war nach dem letzten Update für das Windows 10 Creators Edition Update nicht mehr der Fall gewesen. Weiterhin wurde ein Systemhänger gelöst, der nach langen Laufzeiten im Zusammenspiel mit der Radeon RX 550 auftreten konnte.

Crimson ReLive Edition 17.5.1 (optional): Die Neuerungen

Die Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.5.1 bietet beim Spiel "Prey" Leistungsvorteile von bis zu 4,7 Prozent im Vergleich zur Treiberversion 17.4.4 bei Verwendung einer Radeon RX 580 8GB, dazu gibt es Multi-GPU-Unterstützung. AMD konnte zudem Grafikfehler bei "Forza Horizon 3" beseitigen und "Sid Meier's Civilization VI" stürzt nicht mehr auf Systemen mit Hybrid-Grafik ab. Der Leistungstest "Superposition", welcher von den Entwicklern der 3D-Engine Unigine stammt, funktioniert nun auch mit Hybrid-Grafik und XConnect (externe Grafiklösungen mit PCIe-Anbindung). Die integrierter Update-Funktion soll zuverlässiger funktionieren, bei der Deinstallation der Treiber soll die Fehlermeldung 1603 ausbleiben und der Radeon WattMan übernimmt die Einstellungen nun auch für problematische Grafikkarten der Baureihe Radeon R9 390.

Crimson ReLive Edition 17.4.4 und 17.5.1: Ungelöste Probleme

"Counter-Strike: Global Offensive" und "World of Warcraft" flackern beim ersten Aufruf nach einem Systemstart sofern FreeSync genutzt wird. Beendet man das Spiel und startet es erneut, ist das Flackern verschwunden. Auch ein Task-Wechsel soll helfen. Einige Anwendungen leiden weiterhin unter Leistungseinbrüchen, wenn AMD FreeSync für rahmenlose Vollbild-Applikationen genutzt wird. Die Radeon Einstellungen können abstürzen, wenn das Benutzerkonto nach dem Aktivieren bzw. Deaktivieren von AMD CrossFire gewechselt wird. Bei der Version 17.4.4 übernimmt der Radeon WattMan die Einstellungen für einige Grafikkarten der Baureihe Radeon R9 390 nicht, über HDMI verbundene TV-Geräte können das Signal der Radeon RX 480 verlieren und "Call of Duty: Advanced Warfare" hängt sich zuweilen beim Task-Wechsel auf. Die Version 17.5.1 hat indes Probleme mit der GPU-Skalierung, welche man in den Radeon Einstellungen für Anzeigegeräte aktivieren kann.

Profi-Treiber

Für Workstation-Karten gibt es die neue Radeon Pro Software Enterprise 17.Q2. Diese ist für den Einsatz mit dem Windows 10 Anniversary Update optimiert und unterstützt erstmals die Sicherheitsfunktion Windows 10 Device Guard, welche die Ausführung auf zuvor freigegebene Programme beschränkt. Für Server-Karten der Baureihe FirePro S gibt es die weltweit erste, hardware-basierte, virtualisierte GPU-Lösung namens "AMD Multiuser GPU" (kurz: "MxGPU"). GEMM-Benchmark soll zuverlässiger durchlaufen und es wurden Probleme mit der Eyefinity-Konfiguration sowie der Problem-Meldung repariert. AMD empfiehlt, die Radeon Pro Software Enterprise 17.Q1.1 vor der Installation des neuen Treibers zu entfernen. Zuweilen kommt es vor, dass Bildschirme einer Eyefinity-Gruppe flackern, wenn die Rahmenkompensation aktiviert ist.

