Tipp: Viewsonic 23,6-Zoll-Bildschirm mit MVA-Panel für 99,- Euro

Bei unserem Partner Amazon gibt es heute den Viewsonic VA2465SH mit 23,6 Zoll (59,9 cm) Bilddiagonale im Tagesangebot für 99,- Euro inklusive Mehrwertsteuer und Versandkosten. Das SuperClear MVA-Panel bietet eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten, klare Farben (sRGB: 94,4%; Adobe RGB: 73%) sowie eine LED-Hintergrundbeleuchtung mit integriertem Blaulichtfilter.

Mit 250 cd/qm fällt die Helligkeit mäßig aus, dafür überzeugt der statische Kontrast mit 3.000:1. Der dynamische Kontrast beläuft sich sogar auf 50.000.000:1. Viewsonic verspricht eine Reaktionszeit von 5,5 ms sowie Blickwinkel von 178° (sowohl horizontal als auch vertikal). Die Bildwiederholfrequenz beläuft sich auf 60 Hz. Zum Anschluss an den PC gibt es eine HDMI-Buchse und einen VGA-Anschluss. Lautsprecher hat Viewsonic nicht integriert, dafür aber einen Audioausgang, an dem man den Ton aus dem HDMI-Signal abgreifen kann. Der Bildschirm lässt sich zwischen -5 und 20 Grad neigen, zudem kann er an einer VESA-Halterung (100 x 100 mm) montiert werden. Die typische Leistungsaufnahme wird vom Hersteller auf 22 Watt beziffert, im Standby sind es 0,5 Watt. Die Herstellergarantie beläuft sich auf zwei Jahre.

Zum Tagesangebot: Viewsonic VA2465SH für 99,- Euro inklusive Mehrwertsteuer und Versandkosten

Hinweis: Durch den Einkauf über obige Links unterstützt ihr www.Au-Ja.de. Herzlichen Dank!