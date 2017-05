Apple Watch: Dicke Batterie = längere Garantie?

Apples nicht gerade billige Smart-Watch hat lediglich ein Jahr Garantie, nur die Varianten Edition und Hermes sind mit einer zweijährigen Garantie ausgestattet. In der Europäischen Union greift im zweiten Jahr die gesetzliche Gewährleistung, vor der Batterien und Akkus gemeinhin ausgeschlossen sind. Doch gerade mit den Akkus hat die erste Generation der Apple Watch so ihre Probleme.

In Apples Support-Foren finden sich einige Fotos von Uhren, in denen die Akkus angeschwollen sind und das Display nach außen drücken. Den dazugehörigen Beiträgen lässt sich entnehmen, dass der telefonische Kundendienst lediglich eine kostenpflichtige Reparatur anbietet, während einige Apple-Stores von einem bekannten Problem sprechen und die betroffenen Uhren austauschen. Laut 9To5Mac gibt es eine interne Anweisung von Apple, dass für Watches mit geschwollenen Batterien eine Garantieverlängerung auf drei Jahre gilt. Auf der Support-Seite zur Apple Watch fehlen die entsprechenden Hinweise noch. Falls die eigene Uhr dicke Backen macht, sollte man also zunächst einen Apple-Store aufsuchen und nicht gleich zur Sondermülldeponie eilen.