Snap macht die Blase: Aktienkurs stürzt ab

Anfang März 2017 ging Snap Inc., das Unternehmen hinter Snapchat, an die Börse. Der Ausgabepreis der Aktie lag damals bei 17 US-Dollar, doch der Kurs schoss in den ersten Stunden bis auf 29,44 US-Dollar hoch und beendete den ersten Handelstag dann auf 23,77 US-Dollar. Nun liegen die ersten Quartalszahlen vor und schicken das Wertpapier wieder in Richtung Ausgabepreis.

Am 10. Mai 2017 ging Snap mit 22,87 US-Dollar aus dem Handelstag, dann kamen die Quartalszahlen und zur gestrigen Eröffnung war die Aktie nur noch 17,96 US-Dollar wert. Der Schlusskurs von 18,05 US-Dollar bedeutet einen Absturz um 21,45 Prozent innerhalb eines Tages. Für viele Anleger schien verkaufen und Verluste minimieren die einzige Option zu sein.

Snaps erste Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen waren bescheiden: Der Umsatz ist im Jahresvergleich zwar um 285,71 Prozent auf 149,648 Millionen US-Dollar gestiegen, also um den Faktor 3,9, doch auch der operative Verlust ist explodiert und zwar um den Faktor 21,3! Der Fehlbetrag im operativen Geschäft beläuft sich auf 2,214 Milliarden US-Dollar und auch der Nettoverlust liegt mit einem Minus von 2,209 Milliarden US-Dollar bzw. 2,31 US-Dollar je Aktie nur knapp darunter. Und damit stehen die Verluste schlicht und einfach in keinem Verhältnis zum generierten Umsatz.

Überraschen dürfte der gewaltige Fehlbetrag indes niemanden, denn alleine 2,0 Milliarden US-Dollar wurden für aktienbasierte Vergütungsaufwendungen im Zuge des Börsengangs ausgegeben. Die Investoren dürften sich allerdings einen weit höheren Umsatz sowie stärkere Zuwächse bei den Nutzerzahlen erhofft haben. 166 Millionen Nutzer waren im ersten Quartal 2017 bei Snapchat täglich aktiv. Das sind zwar 36 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, doch im Vergleich zum vierten Quartal 2016 fällt der Zuwachs mit fünf Prozent eher bescheiden aus. Es sieht aus, als würde Snap bereits die Puste ausgehen.