Wine 2.7 (Development Release) verfügbar

Wine ist eine kostenlose Laufzeitumgebung für POSIX-kompatible Betriebssysteme wie beispielsweise Linux, welche das Ausführen von Programmen und Spielen, die eigentlich für Windows geschrieben wurden, ermöglicht. Die kürzlich veröffentlichte Entwicklungsversion 2.7 bringt 31 Fehlerkorrekturen und bringt Unterstützung für die Verwendung von TCP- und UDP-Verbindungen in WebServices.

Dazu kommen Optimierungen rund um die Direct3D-11-Shader, eine bessere Unterstützung für hochauflösende Anzeigegeräte und ein überarbeitetes Fenstermanagement für macOS. OSMesa kann nun in der aktuellen Version verwendet werden und die GLU-Library wurde teilweise reimplementiert.

Die Fehlerkorrekturen beheben Abstürze bei DeSmuME 0.9.8 (beim Zugriff auf die Konfiguration), "Star Wars: Knights of the Old Republic" (beide Teile, gleich nach dem Intro-Video) und Steuer-Spar-Erklärung 2017. Es wurden auch Grafikfehler bei Spielen wie "The Witcher 3", "Stronghold 2", "Need for Speed: Carbon" (Demo) und Purge sowie die Direct3D-Ausgabe in SNES9x korrigiert. "Dirt 3" soll auch wieder laufen und die schwarz hinterlegten Dialogfenster beim Photoshop CS6 wurden ebenfalls repariert. Zu erwähnen sind zudem meherere gestopfte Speicherlecks in "Final Fantasy XIV".