Ein weiteres Rekordquartal für Intel

Es ist schon ein wenig unfair, wenn Intel Rekordergebnisse vermeldet und dies kaum noch jemanden interessiert. Für viele große Medien, die sich früher auf die Geschäftszahlen von Intel gestürzt hatten, ist der PC-Markt bereits beerdigt und vergessen, weshalb man lieber Apple, Facebook oder auch Amazon in den Fokus rückt. Doch auch Intels gähnend langweilige Produktpolitik hat jegliches Interesse einschlafen lassen.

Die Geschäftszahlen

Doch langweilig ist auch verlässlich und garantiert eine Konstanz, die insbesondere Geschäftskunden zu schätzen wissen. Dies untermauert Intel mit dem höchsten Umsatz, den das Unternehmen jemals in einem zweiten Quartal einfahren konnte: 14,763 Milliarden US-Dollar (+9,09%). Der operative Gewinn (GAAP) ist von 1,318 Milliarden auf 3,827 Milliarden US-Dollar gesprungen, ein Plus von 190,36 Prozent, und der Nettogewinn (GAAP) von 1,330 Milliarden auf 2,808 Milliarden US-Dollar gestiegen, ein Zuwachs um 111,13 Prozent. Der Gewinn je Aktie (GAAP) ist um 114,81 Prozent auf 0,58 US-Dollar gewachsen.

Bei den Ausgaben sind folgende Posten hervorzuheben: Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sind geringfügig um 4,13 Prozent auf 3,275 Milliarden US-Dollar gestiegen, zugleich konnte Intel seine Ausgaben für Marketing und Verwaltung um 7,62 Prozent auf 1,854 Milliarden US-Dollar senken. Für den Unternehmensumbau hatte Intel vor einem Jahr noch 1,414 Milliarden US-Dollar investiert, diesmal waren es lediglich 105 Millionen US-Dollar. Zwischen April und Juni 2007 hatte Intel jeweils 1,3 Milliarden US-Dollar in Dividenden und den Rückkauf von 36 Millionen Firmenanteilen investiert.

Die Sparten im Detail

Der Umsatz der wichtigen PC-Sparte (Client Computing Group) ist um 11,92 Prozent auf 8,213 Milliarden US-Dollar gewachsen und das Server-Geschäft konnte um 8,57 Prozent auf 4,372 Milliarden US-Dollar zulegen. Es folgen Flash-Speicher (Non-Volatile Memory Solutions Group) mit 874 Millionen US-Dollar (+57,76%) und die "Internet of Things Group" mit 720 Millionen US-Dollar (+25,87%). Einzig in der "Programmable Solutions Group" (Altera) ist der Umsatz rückläufig (465 Millionen US-Dollar; -5,38%). Von seiner "Security Group" hatte sich Intel im April 2017 getrennt, diese firmiert nun wieder eigenständig unter dem Namen McAfee.

Etwas anders sieht es beim operativen Gewinn aus: Während die PC-Sparte um 58,29 Prozent auf 3,025 Milliarden US-Dollar zulegen konnte, verzeichnete das Server-Geschäft einen Rückgang um 5,89 Prozent auf 1,661 Milliarden US-Dollar. Mit dem "Internet of Things" hatte Intel 139 Millionen US-Dollar (+56,18%) verdient und mit Flash-Speicher dann wieder 110 Millionen US-Dollar in den Sand gesetzt. Im zweiten Quartal 2016 hatte die "Non-Volatile Memory Solutions Group" allerdings noch 224 Millionen US-Dollar verloren. Die "Programmable Solutions Group" kann nach 62 Millionen US-Dollar Verlust nun einen Gewinn in Höhe von 97 Millionen US-Dollar vorweisen.

Der Ausblick

Intel hat seinen Ausblick auf das gesamte Geschäftsjahr 2017 nach oben korrigiert: Man erwartet nun einen Umsatz von 61,3 Milliarden US-Dollar (+/- 500 Millionen) und einen Gewinn je Aktie (GAAP) von 2,66 US-Dollar, zuvor hatte Intel 60,0 Milliarden US-Dollar Umsatz sowie 2,51 US-Dollar Gewinn je Aktie (GAAP) in Aussicht gestellt. Das dritte Quartal soll 15,7 Milliarden US-Dollar (+/- 500 Millionen) zum Umsatz sowie 0,72 US-Dollar zum Gewinn je Aktie (GAAP) beitragen. Intels Aktie reagierte im nachbörslichen Handel kaum (35,25 US-Dollar; +0,8%), so dass wir nun endlich weiterschlafen können.