LibreOffice 5.3.3 ist fertig

Die finale Fassung von LibreOffice 5.3.3 liegt für Windows, macOS und Linux zum Download bereit. Sie entspricht Bit für Bit dem zweiten Veröffentlichungskandidaten und wer diesen bereits installiert hat, muss die Installationsdateien nicht erneut herunterladen. Mit der Version 5.3.3 beheben die Entwickler 75 Fehler, darunter zehn potentielle Absturzursachen.

Einige der Abstürze stehen in Zusammenhang mit Kopfbereichen und Fußnoten, aber auch bestimmte Dateien, z.B. .xlsm-Tabellen mit Makros oder .docx-Dokumente mit Zitaten im Kommentarbereich, können die Office-Software während des Ladens abstürzen lassen. Bei der Überwachung von Änderungen wird nun auch das zeitgleiche Einfügen und Löschen erkannt, Zugriffsprobleme bei Google Drive wurden korrigiert und Calc stellt beim Rückgängigmachen nun auch zuvor gelöschte Bereichsreferenzen wieder her. Gearbeitet wurde auch an den Dateifiltern für die Formate .docx (Im- und Export), .rtf (Import) und .xls/.xlsx (Export).

Download: LibreOffice 5.3.3